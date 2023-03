Walem geeft aan wat Openda bij Club Brugge zocht en er helemaal niet vond

Loïs Openda had een contract bij Club Brugge. Via een uitleenbeurt bij Vitesse kwam hij uiteindelijk in Ligue 1 terecht.

De carrièreopbouw van Loïs Openda is volgens Johan Walem, die hem bij de nationale U21 aan boord had, heel erg logisch en doordacht opgebouwd. Bij Club Brugge waren ze niet tevreden van Openda, omdat hij te weinig doelpunten scoorde. Iets wat in Frankrijk nu plots loopt als een trein. Walem kan de keuzes van Openda alleen maar bejubelen. “Hij is eerst van Club Brugge naar Vitesse gegaan, waar hij helemaal ontbolsterd is, en zit nu bij een club die het uitstekend doet in Frankrijk”, vertelt Walem aan Het Nieuwsblad. Met Lens speelt hij zelfs nog mee voor een ticket voor de Champions League. Zo’n positief gevoel helpt helemaal bij het presteren. Iets wat Openda nodig heeft, weet Walem. “Hij is een jongen die voortdurend bevestiging zoekt, die waardering wil krijgen. Die krijgt hij de laatste tijd meer dan ooit. Kijk, het is simpel: geef je Loïs vertrouwen, dan betaalt hij dat terug”, klinkt het nog.