Coach Deila komt met ferme verwittiging richting bestuur Standard: "Zonder is dat onmogelijk"

Bij Standard lijkt het dit seizoen play-off 2 te gaan worden, al mikken ze nog steeds op de top-4. Sowieso heeft Ronny Deila straffe dingen neergezet met de Rouches. Maar wat met de toekomst?

Ronny Deila wil graag gaan bouwen met Standard aan de toekomst, maar botst daarbij toch op een paar situaties.

En dus wil hij duidelijkheid van het bestuur. Dat gaf hij vorige week ook al eens aan op zijn persconferentie. Het budget is daarbij bepalend.

Er werden afgelopen winter een aantal spelers van de hand gedaan en dus is de vraag wie er nu aan inkomende zijde zal bijkomen.

"Ik weet wel dat we beter willen doen, maar niet of er meer middelen beschikbaar zullen zijn. Het moeilijkste is dat we niet weten met welk budget we kunnen werken op de transfermarkt."

Toekomstplannen

"Moeten we spelers scouten die tien miljoen waard zijn? Of drie miljoen? Of moeten we opnieuw op zoek naar huurlingen om ons beter te maken en die nul euro kosten?"

Een duidelijk statement richting het bestuur van Standard, waarvan hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Dat moeten onze scouts ook weten. Zonder een budget is het onmogelijk om plannen voor de toekomst te maken."