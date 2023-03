Ferme opschudding op training Zweden, politie moet ingrijpen

Opschudding in Zweden, waar de Rode Duivels aanstaande vrijdag hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd afwerken. Wat was er aan de hand?

De training van woensdag van de Zweden in de Friends Arena in Stockholm werd opgeschrikt door een 60-jarige man.

De man was volgens Het Nieuwsblad al bekend bij het Zweedse gerecht en werd ook snel opgepakt door de politie.

Hij was in het stadion geklommen en liet er ook wat zaken achter, waardoor politie met speurhonden aan de slag moest.

In zijn zakken had de 60-jarige man ook 'gevaarlijke voorwerpen' mee, waardoor hij geneutraliseerd moest worden. "De inhoud van de zakken kon voor chaos en wanorde zorgen", aldus een politiewoordvoerder.

Opschudding

De aanwezige journalisten moesten net als de spelers en staf in het stadion blijven tot alles in orde was. Ook de persconferentie liep daardoor vertraging op.

De zaak zorgde zo even voor wat opschudding en paniek in de tent, maar alles koelde uiteindelijk min of meer zonder te hard blazen.