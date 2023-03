Hek helemaal van de dam: KV Mechelen neemt beslissing over stopgezette wedstrijd tegen Charleroi

De match tussen Charleroi en KV Mechelen van 12 november 2022 is nu al dé match van het seizoen in de Jupiler Pro League. Ook Mechelen heeft nu een beslissing genomen.

De Disciplinaire Raad van het profvoetbal nam de beslissing dat de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen moet herspeeld worden achter gesloten deuren.

Op 12 november 2022 werd de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen stopgezet bij een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg, door toedoen van de supporters van Charleroi.

© photonews

Door procedurefouten leverde dat geen forfaitnederlaag op voor de Zebra's, maar enkel een wedstrijd achter gesloten deuren en het herspelen van de wedstrijd.

BAS

Het Bondsparket volg de mening van de Disciplinaire Raad niet en stapte naar het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

KV Mechelen gaat nu ook in beroep bij het BAS. "KV Mechelen wil steeds positief bijdragen aan het Belgische voetbal en blijft oproepen om alle vormen van geweld te weren uit onze stadions. We zijn ervan overtuigd dat onze supporters dit opnieuw zullen bewijzen tijdens de finale van de Croky Cup op de Heizel."

KVM trekt naar het BAS 👉 https://t.co/SyHc7MmQ0b De beslissing van afgelopen vrijdag is verontrustend. Met dit beroep wil Malinwa positief bijdragen aan het Belgische voetbal en haar supportersbeleving. #trotsoponzekleuren KV Mechelen (@kvmechelen) March 23, 2023

"We trekken niet alleen vastberaden naar die bekerfinale. We gaan ook even vastberaden naar het BAS, op enkele honderden meters van het Koning Boudewijnstadion, ook al kost ons dit extra geld, tijd en energie."

"Dat doen we dus niet uit eigenbelang maar om het mooie spelletje dat we allemaal graag zien en beleven te vrijwaren. De club zal zich over deze zaak verder niet meer uitspreken", klinkt het in een persbericht.