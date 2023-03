Hommeles bij de voetbalbond: ontslag 'CEO dreigt omwille van 'onethische bonus'

Het is zware oorlog in de bondsgebouwen van de Belgische voetbalbond. CEO Peter Bossaert en voorzitter Paul Van den Bulck kunnen niet langer door één deur.

Paul Van den Bulck kwam in 2022 aan het roer van de KBVB op voorspraak van CEO Peter Bossaert en werd zo de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond.

Een jaar later zijn de messen tussen beiden meer dan geslepen. De voorzitter, Paul Van den Bulck, dringt aan op het ontslag van zijn CEO, Peter Bossaert.

De Raad van Bestuur binnen de voetbalbond had daarover een spoedvergadering. Eerder was het al hommeles omtrent de opvolging van Martinez, nu is er een nieuwe probleem.

Zo is er een zaak omtrent de loonsverhoging van Bossaert. Die kreeg naast een verhoging door indexering van zijn loon ook nog eens een bonus van 100.000 euro.

100.000 euro

Dat zou een inbreuk op de ethische code zijn. De contractaanpassing is volgens Van den Bulck in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde.

Bossaert zelf zegt dat het over een persoonlijk conflict gaat, weet Het Laatste Nieuws nog te melden over de situatie.