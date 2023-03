Virusinfectie? Verstek Bart Verbruggen bij Nederland zou wel eens heel bizarre reden kunnen hebben

Bart Verbruggen ging zo goed als zeker zijn debuut maken bij Oranje, maar zag een virusinfectie roet in het eten gooien... Of had het een andere reden en zat er iets anders in het eten?

De officiële versie is dat de vijf spelers die het kamp moesten verlaten een virusinfectie opliepen. Maar volgens insiders zou het wel eens om een voedselinfectie kunnen gaan. Er wordt binnen de groep al langer geklaagd over het eten in hotel Woudschoten in Zeist. Na het avondmaal kreeg een aantal spelers maagklachten en 's ochtends was dat zo erg dat Roland Koeman de vijf (Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman en Verbruggen) naar huis moest sturen omdat ze nog altijd aan het overgeven waren. Een niet al te verse kipcurry zou aan de basis liggen van de ziekte. Niet iedereen at daarvan en daardoor zou niet iedereen besmet zijn. Sommigen kunnen er ook beter tegen dan anderen.

