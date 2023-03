Marktwaarde van Eden Hazard zakt naar absolute kelderprijs

Transfermarkt heeft deze week een update doorgevoerd van de marktwaarde die spelers op dit moment hebben.

De toonaangevende website Transfermarkt heeft de prijzen van voetballers aangepast deze week naar hun huidige marktwaarde. Zo kregen enkele spelers uit de Jupiler Pro League een ferme waardevermindering, maar dat geldt ook voor Eden Hazard.

Voor Eden Hazard heeft Transfermarkt de prijs teruggebracht naar slechts 5 miljoen euro, de laagste waarde sinds de ex-Rode Duivel in 2009 zijn eerste seizoen een vaste waarde was bij LOSC.

Sinds 2009 was zijn waarde alsmaar blijven stijgen. In zijn laatste seizoen bij Chelsea in 2018-19 bereikte Hazard de waarde van maar liefst 150 miljoen euro.

Sinds zijn transfer naar Real Madrid voor 115 miljoen euro is de waarde altijd maar blijven zakken. Een jaar geleden was Hazard nog 16 miljoen euro waard, nu nog geen derde van die prijs.