OFFICIEEL: België gaat samenwerking aan met Nederland en Duitsland om groot toernooi naar hier te halen

“We zijn er klaar voor!”, zo hebben de Belgische (KBVB), Nederlandse (KNVB) en Duitse (DFB) voetbalbonden gereageerd op de officiële uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van de FIFA Women's World Cup 2027.

De drie FA's publiceerden een tweet met deze boodschap kort na ontvangst van de circulaire van de FIFA waarin alle bij de FIFA aangesloten bonden worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor het toernooi over vier jaar.

De drie federaties hebben in 2020 als eerste de ambitie uitgesproken om dit toernooi te organiseren en hebben zich nu ook als eerste kandidaat officieel ingeschreven voor de bidprocedure.

Samen gaan ze nu de biedingstrijd aan, gesteund door hun overheden, met de slogan "Breaking New Ground", waarbij de drie letters BNG (niet geheel toevallig) de namen van de drie landen weergeven.

"Onze ambities zijn groot", aldus Katrien Jans, manager Vrouwenvoetbal bij de KBVB. "De populariteit van het vrouwenvoetbal in België stijgt enorm. Afgelopen jaar bereikten we de kaap van 50.000 meisjes die aan het voetballen gingen. Wereldwijd mag het vrouwenvoetbal op meer en meer aandacht rekenen."

"Wij willen met ons gezamenlijke bid daarom ook dit momentum claimen en samen het vrouwenvoetbal een nieuwe boost geven. Grote sportmomenten inspireren. Op die manier willen we het vrouwenvoetbal definitief op de kaart zetten. We willen de beste sportieve omstandigheden voor onze speelsters creëren, een unieke sfeer neerzetten voor de fans en een grote aandacht besteden om het event zo duurzaam mogelijk te organiseren."

😄 We are ready for it FIFA Women’s World Cup 2027.



So @FIFAcom, you’ve got mail. 👀@RoyalBelgianFA - @KNVB - @DFB pic.twitter.com/aPKT7dTXxB