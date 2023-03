Wordt het voetbal veel soberder? Zo lijkt het wel met deze nieuwe regels

Het International Football Association Board (IFAB) heeft een aantal kleine aanpassingen bekend gemaakt aan de regels voor het voetbal naar volgend seizoen toe. Het zal allemaal wat soberder moeten.

Er is een nieuwe regel van kracht waarbij doelmannen tijdens strafschoppen de strafschopnemer niet mogen afleiden op een manier die 'geen respect toont' voor de tegenstander. Het vertragen van het nemen van de strafschop en het aanraken van de palen, lat of doelnet is nu verboden, waardoor psychologische oorlogsvoering bij een penalty wordt ingeperkt.

Het IFAB heeft ook opgemerkt dat er vaak veel tijd verloren gaat met het vieren van een doelpunt. De tijd die hiervoor wordt gebruikt, is nu een apart punt van aandacht voor de scheidsrechter bij het toekennen van blessuretijd. Dit kan resulteren in een verdere verhoging van de blessuretijd, die de afgelopen jaren al langer was geworden.

Verder zijn er enkele verduidelijkingen voor scheidsrechters toegevoegd. Als een reservespeler of staflid een meter binnen het veld staat tijdens een doelpunt, maar geen deel van het spel uitmaakt, hoeft de scheidsrechter het doelpunt niet af te keuren.