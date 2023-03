Anthuenis spreekt nog steeds "schande" over beslissing Club Brugge en ziet reden waarom het niet draait

Tussen alle internationale berichten door zijn onze profclubs zich ook aan het voorbereiden op de laatste rechte lijn in de competitie. En daar wordt het vooral uitkijken of Club Brugge de top vier nog kan halen. Aimé Anthuenis heeft zo zijn mening over het seizoen van blauw-zwart.

Anthuenis heeft één simpele verklaring waarom Club Brugge dit seizoen ondermaats presteert. "Club Brugge draait niet omdat Vanaken niet draait", zegt hij in GvA. "Zo simpel is het. Helaas is Hoefkens daar het slachtoffer van geworden. Ik vind het een schande dat ze hem zo snel geliquideerd hebben."

Anthuenis zag ook dat het weinig zoden aan de dijk bracht. "Ik kan me daar echt in opwinden. Als ex-trainer vind ik het mijn plicht om jonge trainers te verdedigen."

"Want we mogen niet vergeten dat we een prachtige lichting met talentvolle coaches hebben: Hoefkens, Geraerts, Vrancken, De Roeck, De Decker, .. Ik vergeet er wellicht nog een paar. Will Still in het buitenland!”