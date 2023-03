Ferme opsteker voor Zulte Waregem in volle degradatiestrijd

Nog 4 wedstrijden en we weten welke drie ploegen er degraderen uit de Jupiler Pro League. Zulte Waregem zit als voorlaatste in de stand in slechte papieren maar tidens de interlandbreak hebben ze wel goed nieuws te melden.

Vorige week op het veld van Standard pakte Essevee nog het puntje van de hoop waardoor ze drie punten achter Eupen bengelen, de enige ploeg boven de streep die nog in te halen lijkt. Zulte Waregem ontvangt de volgende speeldag Antwerp, trekt dan naar Charleroi en Eupen om af te sluiten tegen Cercle Brugge. Mogelijk zal Zulte Waregem voor die wedstrijden kunnen rekenen op Ruud Vormer. De Nederlandse middenvelder staat namelijk opnieuw op het trainingsveld bij Zulte Waregem, dat maakte de club zelf bekend. Vormer (34) brak midden februari zijn sleutelbeen tegen Oostende en onderging ook een operatie. Nu lijkt de revalidatie goed te lopen. Zulte Waregem versterkte het middenveld in januari met Christian Brüls en Ruud Vormer en dat leverde meteen punten op. Maar de voorbije weken werd winnen weer heel lastig, de laatste overwinning dateert al van midden januari op het veld van Anderlecht. Mogelijk kan Vormer Essevee een nieuwe boost geven. Terug op het veld! 😍#trotsomboertezijn pic.twitter.com/LBmDQfkwKu — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) March 25, 2023