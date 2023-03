'Nog méér onderzoek, storm is nog niet gaan liggen bij voetbalbond na ontslag CEO Bossaert'

Wie had gedacht dat de rust bij de voetbalbond zou wederkeren na het ontslag van CEO Peter Bossaert? Die komt mogelijk bedrogen uit.

Het was zware oorlog in de bondsgebouwen van de Belgische voetbalbond. CEO Peter Bossaert en voorzitter Paul Van den Bulck konden niet langer door één deur.

De Raad van Bestuur binnen de voetbalbond hield een spoedvergadering, waarna de CEO de laan werd uitgestuurd.

Reden was een bonus van 100.000 euro die geïntegreerd was in diens nieuwe contract, een inbreuk op de ethische code en in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde.

Wie dacht dat het daar zou bij blijven? Die komt nu misschien bedrogen uit, want volgens Het Nieuwsblad komen er nog meer onderzoeken.

Onderzoek

Ook de contracten van de andere directieleden van de voetbalbond zullen worden onderzocht door de Raad van Bestuur.

Ze vragen zich ook af wie het document heeft opgesteld waarvoor Bossaert moest vertrekken en waarom de voltallige Raad daar niet van op de hoogte werd gesteld. Als er nog meer onregelmatigheden worden vastgesteld, dan kunnen er mogelijk nog ontslagen volgen.