Patrick Goots zag tegen Zweden één groot minpunt bij Romelu Lukaku

Romelu Lukaku sleurde de Rode Duivels vrijdag over de streep tegen Zweden. Hij scoorde drie keer in de eerste EK-kwalificatiematch.

Het zijn indrukwekkende cijfers. Romelu Lukaku betekent hoe dan ook goals bij de Rode Duivels. Hij scoorde nu al 71 keer in 105 interlands. “We moeten hem koesteren, want hij is onze enige sterke beer die voorin oorlog kan maken”, zegt analist Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Al zag Goots ook één minpuntje en dat waren de vieringen van Lukaku. “Het vingertje op de mond bij de 0-1. Een conclaaf met zijn ploegmaats bij de 0-2. Alsof hij een statement wilde maken naar de buitenwereld: wíj zijn de leiders en stuwen de ploeg vooruit. Dat had hij achteraf in de kleedkamer toch kunnen zeggen? Ik zou na een doelpunt gewoon blij zijn en juichen.”

Goots merkte verder op dat Lukaku het enorm goed kan vinden met Dodi Lukebakio en Johan Bakayoko. Enkele Leandro Trossard zat niet goed in de match. “De gedoodverfde opvolger van Eden Hazard heeft grote schoenen te vullen. Laten we Trossard maar wat respijt gunnen”, besluit Goots.