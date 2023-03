🎥 Liverpool-legende wordt met flesjes bekogeld in... benefietmatch

Gerrard scoorde vanop de penaltystip de openingstreffer en de 43-jarige voormalige middenvelder ging daarna de fans van Celtic wat uitdagen. Als reactie daarop kreeg hij geldstukken en flesjes naar zijn hoofd gegooid.

De wedstrijd was voor het LFC Foundation, de stichting van Liverpool.

Gerrard scores and gives it to the Celtic fans during the Legends Charity Match 2023 between Liverpool & Celtic today 👏🏻😂 pic.twitter.com/Lr5WyRrDbN