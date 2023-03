🎥 Schrijft Tedesco hem beter toch nog niet af? Belgische aanvaller demonstreert nogmaals zijn neus voor doelpunten

Voor de huidige interlandbreak maakte Domenico Tedesco duidelijke keuzes wat de aanvallers betreft. Lukaku geniet uiteraard de voorkeur in de spits, Openda is een eventuele back-up.

Niet in de selectie van Domenico Tedesco: Christian Benteke. Al hoeft de bondscoach de 32-jarige Benteke misschien nog niet helemaal af te schrijven. Benteke is momenteel actief in de Amerikaanse MLS en toont daar dat hij het doel nog altijd weet staan.

De ex-speler van Genk, Standard, KVK en KVM scoorde voor zijn huidige club DC United in de thuiswedstrijd tegen New England. Het was ook fraai gedaan. Eerst goed de bal bijgehouden, vervolgens prima verlegd naar de buitenkant tot bij ploegmaat Ruan. Bij diens afgeweken voorzet dook Benteke dan alert op aan de tweede paal.

De international duwde zo van dichtbij op slag van rust de 1-0 binnen. Het leverde uiteindelijk niets op, want New England haalde het nog met 1-2. Met zijn tweede doelpunt in evenveel competitiewedstrijden laat Benteke in elk geval wel zien dat hij het scoren nog niet verleerd is.