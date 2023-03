KV Kortrijk in lastig vaarwater rond degradatiestrijd: "Insinuaties van omkoping vermijden"

De degradatiestrijd in de Jupiler Pro League zal na de interlandbreak volop zijn gang gaan. Voor KV Kortrijk worden het moeilijke momenten.

Oud-voorzitter Joseph Allijns ziet dat KV Kortrijk zich zal weten te redden door één verstandige zet: de komst van Bernd Storck als nieuwe trainer. Voor KV Oostende en Zulte Waregem is dat brute pech geweest.

“Hij maakte er een andere ploeg van. Hij nam risico’s door spelers naar de B-kern te sturen, gaf kansen aan jongens als Vandenberghe, De Neve en Messathou en zette er drie op een andere positie. Het ongeluk van Oostende en Zulte Waregem is dat Storck naar Kortrijk is gekomen. Zonder hem waren wij gezakt”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Wint KV Kortrijk van Eupen volgende week, dan kunnen KV Oostende en Zulte Waregem daar misschien nog volop van profiteren. Maar Allijns ziet dat het ook anders kan uitdraaien en KV Kortrijk kop van jut wordt met insinuaties van omkoping.

“Stel dat we winnen in Cercle en mathematisch gered zijn en daarna door natuurlijke decompressie thuis tegen Eupen verliezen, dan krijg je als club gegarandeerd een hoop miserie op je kop”, is Allijns op zijn hoede.