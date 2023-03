Trainerswissel bij Bayern München: 'Drie man weg Chelsea, ook Roberto Martinez getroffen'

Julian Nagelsmann werd bedankt bij Bayern München. Hij wordt opgevolgd door Thomas Tuchel.

Nagelsmann werd vorige week bedankt voor bewezen diensten bij Bayern München. De club had met Thomas Tuchel ook heel snel een vervanger klaar. Die laat er geen gras over groeien en wil zijn ex-ploeg Chelsea pluimen.

Op zijn persconferentie bij zijn aanstelling liet Tuchel meteen weten dat hij Anthony Barry bij Chelsea wil wegplukken om zijn staff te vervolledigen. Chelsea is daarover niet te spreken en de Engelse kranten spreken van een echte schande.

Barry is trouwens ook assistent in de nationale ploeg van Portugal, het is nog onduidelijk of hij die job bij Roberto Martinez zal kunnen voortzetten als hij richting de Bundesliga trekt.

Maar er is nog meer onheil op komst voor Chelsea. Tuchel zou volgens Calciomercato ook nog enkele spelers willen weghalen bij zijn ex-ploeg. Dat zou tijdens de zomermercato gebeuren. Voorlopig is er al zeker sprake van Edouard Mendy en Mateo Kovacic.