'Voetbalbond vindt kandidaat om Bossaert ad interim op te volgen en die kent het klappen van de zweep als topsporter'

Peter Bossaert is opzij geschoven, maar daarmee zijn de problemen bij de voetbalbond nog niet volledig van de baan. Er moet uiteraard een opvolger voor hem komen.

De voetbalbond kondigde eerder al aan met een oplossing op de korte termijn de continuïteit te willen garanderen, om vervolgens de tijd te nemen om een nieuwe CEO aan te stellen. In eerste instantie is het dus op zoek gaan naar een interim-CEO.

Een kandidaat voor die functie heeft de voetbalbond volgens De Standaard gevonden in de interne werking. Manu Leroy zou in beeld zijn om de taken van Bossaert voorlopig over te nemen. Leroy is de huidig directeur marketing en communicatie binnen de Belgische voetbalfederatie.

90 caps bij Red Lions

In die hoedanigheid legde Leroy onlangs nog uit dat België met een campagne onder de naam #WIRSCHAFFENDAS gaat toeleven naar het EK in Duitsland. Leroy is gewezen topsporter, want hij was jarenlang doelman in het hockey en heeft 90 caps als Red Lion achter zijn naam staan.