Carl Hoefkens trekt belangrijke conclusie na ontslag bij Club Brugge

Carl Hoefkens werd eind vorig jaar ontslagen bij Club Brugge. Veel zoden aan de dijk bracht dat echter niet. Zijn opvolger Scott Parker is ook al de laan uitgestuurd.

Carl Hoefkens sprak maandag op de prijsuitreiking van de Trofee Raymond Goethals voor het eerst over zijn ontslag bij Club Brugge. Zo liet hij weten dat hij het eigenlijk vreemd vond dat hij moest plaatsmaken, na twee of drie mindere matchen.

Dat er een probleem was bij Club Brugge mag duidelijk zijn, maar of het bij de trainer lag is maar zeer de vraag. Zijn opvolger Scott Parker hield het amper 67 dagen vol, maar daarover wou Hoefkens niks zeggen.

Het ontslag heeft Hoefkens in ieder geval niet gekraakt, zo liet hij nog weten. Hij kreeg al enkele aanbiedingen, waaronder eentje van West Bromwich in de Engelse tweede klasse. Uiteindelijk ging die deal niet door, omdat de trainer mocht aanblijven.

Over één ding is Hoefkens alvast duidelijk. Hij staat open voor een mooie aanbieding en wil verder werken aan wat hij bezig was. “Mijn trainerscarrière is niet voorbij”, klonk het heel erg stellig.