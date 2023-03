Club Brugge niet in Ghelamco Arena voor Europese wedstrijden, keuze voor ander stadion

Het Jan Breydelstadion is hopeloos verouderd. Voor Europese wedstrijden krijgt het nu al een uitzondering, maar dat kan niet blijven duren.

Voor de Belgische competitie is er geen probleem. Het Brugse stadsbestuur verlengde de kaderovereenkomst met Club en Cercle Brugge voor het gebruik van het Jan Breydelstadion.

Over twee jaar zal het Jan Breydelstadion echter wel zo goed als zeker afgekeurd worden door de UEFA voor Europese matchen, waardoor Club Brugge moet uitwijken.

Volgens de Brugse burgemeester is het reëel dat Club Brugge binnen twee jaar voor zijn Europese wedstrijden zal moeten uitwijken naar Rijsel, al zou de Gentse Ghelamco Arena ook een mogelijkheid zijn. Maar dat ontkent hij.

“Hoe lang zal er nog Europees op Jan Breydel kunnen gespeeld worden? Dat hangt van de UEFA af. Hoe dan ook, uitwijken naar Gent is geen optie voor Club Brugge, de Ghelamco Arena is te klein. Het dichtste stadion van enige omvang is dat van Rijsel”, zegt Dirk De fauw aan de Krant van West-Vlaanderen.