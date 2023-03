KRC Genk verbaast: "We geloofden meer in hem dan in Thibaut Courtois"

KRC Genk heeft de voorbije jaren al heel wat goede doelmannen in de rangen gehad. Onder hen ook Koen Casteels en Thibaut Courtois.

De twee ex-doelmannen van KRC Genk zitten momenteel allebei in de selectie van de Rode Duivels. Casteels en Courtois trainden bij de Limburgse club samen onder het toeziend oog van talentontwikkelaar en keeperstrainer Guy Martens.

Een keuze maken tussen de twee was toen al moeilijk. “De wedstrijden verdeelden we onder de twee”, lacht Guy Martens bij Het Laatste Nieuws. “Pas op, dat was niet gemakkelijk. Ze wilden allebei spelen. Het ging zelfs zo ver dat we ze elk één helft lieten spelen. Om de koek zo goed mogelijk in twee te verdelen.”

Al was Casteels eigenlijk beter ontwikkeld dan Courtois. “We geloofden meer in hem dan in Thibaut. Hij had meer controle over zijn lichaam, was completer qua stijl én hij was technisch heel sterk. Koen werd ook altijd opgeroepen voor de nationale jeugdploegen. Maar de concurrentiestrijd was gezond.”

De grote doorbraak van Casteels kwam er echter niet bij KRC Genk. Courtois kreeg de kans omdat alle andere doelmannen geblesseerd waren. Casteels zat toen met een gebroken vinger.