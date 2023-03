Thibaut Courtois laat werkelijk niets aan toeval over voor zijn huwelijk

Ergens in de maand juni treedt Thibaut Courtois in het huwelijk met het Israëlische model Mishel Gerzig.

Vorige maand lekte uit dat Thibaut Courtois een datum heeft voor zijn huwelijk. Dat moet ergens in juni zijn, maar de exacte datum wordt geheim gehouden om paparazzi weg te houden. Dat was immers ook het geval toen hij Mishel ten huwelijk vroeg.

“Een fotograaf volgde ons, ik denk dat hij het verwachtte. Hij heeft ons betrapt. Dat vonden we natuurlijk niet leuk, maar over het algemeen waarderen we wel de liefde en de interesse voor ons. We zijn graag idolen voor mensen. Zolang men ons respecteert komt alles goed”, vertelt Courtois aan Vanity Fair.

Voor het huwelijk zelf heeft Courtois niks aan het toeval overgelaten. Er is een datum en ook een magische plek gekozen, zo vertelt hij nog. En alles heeft hij zorgvuldig zelf uitgekozen. “Het wordt een besloten, romantische en gezellige ceremonie, met een geweldig feest waarbij aan muziek geen gebrek zal zijn. We houden van reggaeton dansen.”