Club Brugge lijkt opnieuw een Spaanse spits te zullen binnenhalen

Het ziet er naar uit dat Club Brugge opnieuw in Spanje gaat shoppen. Er zijn al een tijdje geruchten over Barcelona-spits Victor Barbera en die worden nu ook in eigen land bevestigd.

Barbera is een 18-jarige spits die uitkomt voor Barcelona B. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af en kan hij dus transfervrij vertrekken. Daarvan gaat hij ook gebruik maken, schrijft Sport. De aanvaller is slechts 1m73 groot, maar heeft een neus voor goals. Dat liet hij dit seizoen ook al merken door zeven keer te scoren in de Youth League. In de competitie zit hij aan 8 treffers en 1 assist bij Barcelona B, dat in de Spaanse derde klasse speelt.