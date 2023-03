Anderlecht zag de bui al hangen: sterkhouder ontbreekt dan toch bij volgende belangrijke opdracht in de competitie

Voor Anderlecht zijn er alleen maar belangrijke opdrachten als het in de top 8 wil blijven. Sterkhouders worden best niet meer te veel gemist. Toch zal Slimani er in de eerstvolgende competitiematch niet bij zijn.

Islam Slimani, sinds zijn komst naar Anderlecht van enorme waarde met zijn werkkracht en doelpunten, moet passen voor de competitiewedstrijd in en tegen Eupen van komende zondag. Dat melden HLN en HNB. Het is een gevolg van de blessure die de Algerijn opliep op het veld van Leuven. Ernstiger dan eerst gedacht Dat leek aanvankelijk maar een lichte blessure te zijn. Slimani trok ook nog naar de nationale ploeg, maar verliet die selectie ook vroegtijdig. Er bleek dan ook al meer aan de hand te zijn. Zoals gevreesd kan Anderlecht in het eerste duel na de interlandbreak geen beroep op hem doen. Dat hoeft niet te betekenen dat de 34-jarige spits nu voor lange tijd aan de kant staat. Anderlecht hoopt hem wel te kunnen opstellen wanneer het volgend weekend Westerlo ontvangt en zeker wanneer AZ Alkmaar op bezoek komt in het kader van de kwartfinales van de Conference League.