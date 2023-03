Filip Joos en Wesley Sonck zien een probleem bij de VAR: "Dat is de grijze zone"

Tijdens Cercle Brugge-Genk speelden Filip Joos en Wesley Sonck ook de VAR. Het leidde tot de nodige discussies.

Door de vele kritiek op de VAR bekijkt Sporza waarom het als VAR zo moeilijk is om als VAR correct te beslissen. Tijdens Cercle Brugge-KRC Genk waren Filip Joos en Wesley Sonck ook de VAR.

Tijdens de wedstrijd waren er een paar discutabele fases. Zo was er een fase met Joseph Paintsil aan de rand van de 16. Hij probeerde voorbij een verdediger te dribbelen. Die verdediger stond stil en probeerde zich weg te draaien, maar Paintsil viel al dan niet over zijn been. Een fout werd niet gefloten.

Na de wedstrijd ontstond er een discussie met Alexandre Boucaut. "Een geluk dat dat aan de rand van de 16 was", aldus Joos. "Anders had ik Jonathan Lardot naar de beelden laten kijken", antwoordde Boucaut. Of het fout was of niet, daar waar de meningen verdeeld over. "Dat is de grijze zone", concludeerde Sonck.