Standard wacht nog steeds op de terugkeer van 3 internationals

Zaterdagavond speelt Standard op het veld van Oostende. Al is de uitploeg nog niet compleet.

"William Balikwisha, Bope Bokadi en Kostas Laifis zijn nog niet teruggekeerd. Ze komen pas donderdagmiddag aan en zullen vanaf vrijdag trainen", vertelde Ronny Deila op een persconferentie. "Ik ben dit soort situaties gewend, maar het is nooit ideaal."

"Ik kijk ernaar uit om met ze te praten om te zien of alles in orde is", ging Deila verder. "Ze zijn niet geblesseerd en zouden ondanks hun lange reizen (Mauritanië en Armenië) fit moeten zijn om in Oostende te spelen."

"Bokadi en Laifis hebben hun 2 interlands volledig gespeeld, maar ze hebben genoeg ervaring om opnieuw te spelen. Balikwisha speelde 28 minuten in zijn 1e wedstrijd voor de Democratische Republiek Congo, maar bleef op de bank voor de 2e wedstrijd. Dat is goed voor ons, want hij heeft dit seizoen al veel bij ons gespeeld", aldus de T1 van de Rouches.

Twee spelers zijn niet beschikbaar tegen Oostende: "Leandro Kuavita heeft bij de nationale ploeg zijn knie geblesseerd, terwijl Ibe Hautekiet een week onbeschikbaar is omdat hij niet mag deelnemen aan de collectieve training om elk contact te vermijden. Hij heeft een pin in zijn duim."