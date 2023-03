Assistkoning in Europa en dus is Mike Trésor hot: 'Tot wel zes Engelse clubs tonen interesse'

Mike Trésor speelt zich al een heel seizoen in de kijker bij Racing Genk. Een selectie voor de Rode Duivels leverde dat nog niet op, maar intussen kan hij wel rekenen op heel wat interesse uit Engeland.

Mike Trésor ontbolsterde dit seizoen helemaal bij Racing Genk en is dan ook heel belangrijk voor de competitieleider met al zeven doelpunten en ook al achttien assists.

Met die achttien assists doet niemand dit seizoen beter in Europa. En dat levert Trésor dus heel wat interesse op uit Engeland. Volgens het Engelse 90min zouden maar liefst zes Engelse clubs zich gemeld hebben voor de aanvallende middenvelder.

Heel wat interesse voor Europese assistkoning

Onder meer het Burnley van Vincent Kompany, dat in januari al informeerde voor, blijft geïnteresseerd. Maar ook Brighton, Leicester City, Brentford, Wolverhampton en Nottingham Forest worden genoemd.

Genk haalde Trésor in juli 2021 voor zo'n 3,5 miljoen euro weg bij Willem II in Nederland. Volgens Transfermarkt is Trésor zo'n 13 miljoen euro waard, maar hij heeft nog een contract tot midden 2025 en Genk zal wellicht een flink stuk meer willen dan dat.