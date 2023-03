Vertonghen vervloekt wedstrijd tegen Eupen: "Ik heb de voorzitter nog gestuurd of hij niet kon ingrijpen"

Jan Vertonghen is gek van wielrennen. Hij heeft zijn eigen managersploeg en zit in een competitie met de dokters en kinesisten van Anderlecht. De jonge garde heeft hij nog niet kunnen overhalen. Zondag is het de Ronde van Vlaanderen, maar Vertonghen gaat de finale niet zien.

De wedstrijd tegen Eupen is immers om 16u. Van Brian Riemer mogen ze de koers wel nog volgen in de bus. "(blaast) Da's tot 14u30 of zoiets... Ik heb de voorzitter nog een bericht gestuurd of hij niet kon lobbyen om die match te verplaatsen. Hij was er ook niet content mee. Ik had gedacht dat hij in zijn positie zijn prioriteiten zou kennen", grapte hij lachend.

Voor zijn managersploeg zou er wel een onverwachte winnaar moeten komen. "Ik sta eerste hé. Schrijf dat maar op, zeker benadrukken! Maar om dat te blijven zou Sepp Van Marcke moeten winnen. Veel kans heb ik dus niet. (lacht)"

Waarschijnlijk zullen 'de Grote Drie' dat niet laten gebeuren. Maar naar wie gaat Vertonghen zijn voorkeur dan nog uit? "Van Aert, Van der Poel of Pogacar, ik heb geen echte favoriet. Ik zie ze alle drie graag koersen. Maar ik denk vooral aan mijn ploegje."

"Afhankelijk van het scoreverloop ga ik misschien wel eens naar de zijlijn kijken als we voorstaan. Als we achterstaan of als het 0-0 is, ga ik me uiteraard zwaar concentreren op de match."