Lorin Parys helder over toestand Belgisch profvoetbal: "Duidelijk dat ik me zorgen maak"

Lorin Parys is ondertussen een jaar CEO van de Pro League. Hoog tijd om een eerste keer het bilan op te maken.

De nieuwe CEO van de Pro League heeft er een woelig en speciaal jaar opzitten, met heel veel problemen en fuzz ook uiteraard.

Er zijn nieuwe regels in voege getreden en ondertussen maakt de CEO zich nog steeds zorgen over de financiële toestand van de clubs.

© photonews

Volgens Het Laatste Nieuws zouden liefst 16 van de 26 clubs een negatief eigen vermogen hebben en zij moeten sancties vrezen.

"Ik kan er pas iets zinnigs over zeggen als de cijfers binnen zijn, maar dat ik me zorgen maak is heel duidelijk", aldus Parys in de krant.

Grote ogen

"Puntenaftrek? Het helpt ook niet dat onze ambities afgeremd worden. Kijk maar naar de infrastructuur en diverse stadiondossiers."

Parys zag ook hoe het hommeles was tussen CEO en voorzitter bij de voetbalbond. "Ik heb er met enige verwondering en grote ogen naar gekeken."