🎥 Bal over de lijn of niet in Union-STVV?: "Op het moment zelf was ik ervan overtuigd"

In Union-STVV was er snel een moment van discussie. Bart Nieuwkoop leek al vroeg te scoren, maar volgens de wedstrijdleiding was de bal niet helemaal over de lijn.

De fase gebeurde na nog geen 8 minuten. Lapoussin trapte een voorzet richting de 2e paal. Daar stond Bart Nieuwkoop. Hij miste zijn schot, maar raakte de bal wel voldoende om de bal richting doel te duwen. Schmidt bracht redding. Op het 1e zicht leek de bal over de lijn, maar Lawrence Visser liet doorspelen. In de herhaling leek de bal effectief over de lijn, maar er was geen beeld parallel met de doellijn die uitsluitsel gaf. Daardoor kwam de VAR niet tussenbeide, want het was geen clear error. Nieuwkoop vertelde tijdens de rust aan Eleven Sports dat hij op het moment zelf ervan overtuigd was dat de bal over de lijn was. 🔎 | Is de bal over de lijn? 🤏 #USGSTV pic.twitter.com/qDPqpgwIuF — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 2, 2023 Het bleef 0-0 en daardoor zat de wedstrijd lang op slot. Pas bij de goal van Union brak de wedstrijd echt los. Uiteindelijk werd het nog 2-1.

