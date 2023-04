Cercle-aanvaller had bijzonder plan, maar het draaide anders uit: "Stond in de sterren geschreven"

Cercle Brugge won vrij makkelijk van KV Kortrijk. Thibo Somers bracht de Vereniging op voorsprong. En dat uitgerekend in de 16de minuut, de minuut van Miguel Van Damme.

Het was afgelopen week een jaar geleden dat de doelman van Cercle overleed en hij werd geëerd op en naast het veld. "Ik had eigenlijk al de intentie om in de 16de minuut (16 was het rugnummer van Van Damme) de bal in mijn handen te nemen en te applaudiseren", zei Somers achteraf. "De ref zou er waarschijnlijk niets op gezegd hebben."

Maar het werd zoveel mooier. "Toen ik gescoord had, keek ik naar de klok en zag dat het de 16de minuut was. Het was zo'n mooi moment. Het stond in de sterren geschreven", aldus Somers, die aangaf dat Van Damme nooit vergeten zou worden.

"Ik denk nog veel aan hem. Het was zo'n goeie gast, jammer dat het leven zo uitdraaide. Hij blijft voor altijd in mijn hart, want ik had een goeie band met hem."