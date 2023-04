Peter Vandenbempt is kritisch voor Marc Brys en Wouter Vrancken: "Typisch trainers"

KRC Genk haalde het met 2-1 van OH Leuven in een pittig en interessant duel. En daar viel achteraf wel wat over te vertellen.

Zo was er ook heel wat te vertellen over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen in de wedstrijd tussen Genk en Leuven.

Beide coaches waren achteraf niet tevreden over de arbitrage. En neen, Jan Boterberg leverde niet zijn beste prestatie.

Toch was Peter Vandenbempt ook kritisch voor de coaches, Marc Brys en Wouter Vrancken. Die vertelden niet het hele verhaal.

Typisch trainers

"De vrije trap die ze bij Genk kregen was een grote meevaller, zoals die onbegrijpelijke penalty die ze tegen kregen, een grote tegenvaller was", aldus Vandenbempt bij Sporza.

"Het was weer typisch voor de trainers dat ze zich achteraf alleen stonden op te winden over de fase in hun nadeel. Maar gelukkig is twee keer mis in het voetbal opgeteld uiteindelijk toch juist."