Het manusje-van-alles van Gent: "Iedereen viel uit de lucht"

Grote verrassing zaterdagavond bij AA Gent: door het ontbreken van heel wat centrale verdedigers stond Alessio Castro-Montes ineens in de driemansverdediging van de Buffalo's. "Pas vrijdag wist ik het", aldus het manusje-van-alles.

Castro-Montes kende op Seraing nu niet meteen de moeilijkste avond van zijn leven, maar het is alweer een positie die hij kan afvinken. "Toen we vrijdag tactisch trainden, merkte ik al dat die mogelijkheid er inzat."

"Vrijdag werd alles duidelijk en wist ik waar ik aan toe was. Iedereen viel uit de lucht, ook bij Seraing waren ze verrast", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "De coach wilde niet te veel schuiven en daarom kwam ik centraal achterin terecht.”

Intussen heeft hij bijna elke positie gespeeld bij Gent. “Ik heb voorlopig nog niet als doelman of als linkse centrale verdediger gespeeld. Vorig seizoen heb ik immers ook eens in de aanval mogen spelen, aan de zijde van Darko Lemajic. Heel veel posities schieten er dus niet meer over om eens uit te testen."