Trainer Genk jaagt Anderlecht-fans de kast op met tweets

Zo had hij eerder al eens geschreven dat Bilal El Khannouss meer geleerd had in één jaar Genk dan vier jaar in Anderlecht. Vandaag gaf hij nogmaals een sneer naar paars-wit: "Sommige clubs praten veel over ontwikkeling, plannen, projecten en filosofie. Wij bij Genk hebben het en doen het."

Some clubs talk 🗣️🗣️🗣️to much about development , plans , projects , philosophy etc but we at @KRCGenkofficial have it and do it ⚽️💙