Bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp zet het provinciaal voetbal op zijn kop

Op zondag 30 april wordt de finale van de Croky Cup gespeeld tussen KV Mechelen en Antwerp. Exact die zondag staat de slotspeeldag van het provinciaal voetbal in Antwerpen op programma. Dit zorgt voor een dilemma voor veel ploegen.

Vele supporters van KV Mechelen en Antwerp zullen moeten kiezen. Hun favoriete ploeg aan het werk zien of kiezen voor de ploeg in het provinciaal voetbal waar ze zelf speler, trainer, supporter of vrijwilliger zijn. Geen gemakkelijk keuze, maar volgens Voetbal Vlaanderen is er een oplossing.

“Normaal moeten de twee laatste speeldagen in de provinciale reeksen worden afgewerkt op zondag om 15.00u”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen aan Gazet Van Antwerpen, “maar omdat dit jaar de finale van de Beker van België gelijktijdig wordt gespeeld, kan er van die dag en dat tijdstip worden afgeweken. Het reglement voorziet namelijk dat er mits overmacht toch wedstrijden mogen worden verzet. Het is dus perfect mogelijk om je laatste wedstrijd te verzetten, zolang de tegenpartij maar akkoord is. Flexibel zijn is de boodschap. Er is in de week van 21 maart een communiqué verstuurd naar de clubs om iedereen op de hoogte te brengen.”