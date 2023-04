Mehdi Bayat niet mals voor Antwerp en Paul Gheysens: "Dat enerveert me"

Charleroi is op zoek naar nieuwe investeerders. Mehdi Bayat bevestigde dat, maar wil het wel nog steeds anders aanpakken dan sommige andere clubs.

Heel wat Belgische clubs kwamen de afgelopen jaren in financiële problemen of werden overgenomen door buitenlandse investeerders. Maar ook bijvoorbeeld KAA Gent zoekt naar een nieuw geld.

En dat is ook het geval voor Charleroi. Mehdi Bayat zorgde ervoor dat de club uitgroeide tot een suptopper, maar daarvoor moest het wel telkens de beste spelers van Charleroi verkopen om in de groene cijfers te blijven.

Omdat Charleroi stilaan aan zijn huidige plafond zit, wil Bayat nu op zoek gaan naar nieuwe investeerders. Maar hij wil wel nog altijd duurzaam verdergaan zoals de club dat de voorbije jaren deed.

Antwerp en Gheysens

"Sommige clubs beschikken over grote partners die miljoenen verliezen door geld in de club te pompen. Dat enerveert me", zei Bayat in La Tribune. Daarmee leek hij te verwijzen naar Antwerp en hun voorzitter Paul Gheysens.

"Als we zo verdergaan, zal het Belgische voetbal op een gegeven moment met de kop tegen de muur lopen. Op een gegeven moment zullen die injecties stoppen en dat zal bepaalde clubs pijn doen", zei Bayat nog.