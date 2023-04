Kompany kan zichzelf een verjaardagscadeautje geven: "Dit hadden we vorige zomer nooit gedacht"

Een vervroegd feestje of eentje op de dag zelf? Maandag wordt Vincent Kompany 37 jaar. Dan kan Burnley ook de promotie naar de Premier League afdwingen. Of doen ze het vrijdagavond al?

Als Burnley van Middlesbrough wint en Luton Town laat 's middags al punten liggen tegen Millwall is de promotie een feit. Voor Kompany is zijn verjaardag dus bijzaak. "Door die twee belangrijke matchen heb ik het excuus om geen verjaardagsfeestje te houden dit weekend", lachte hij op zijn persconferentie.

En hij blijft voorzichtigheid inbouwen. "Toen we vorige zomer hier begonnen hadden we nooit gedacht nu al mee te doen voor promotie. We hadden een plan op lange termijn. Maar alles staat of valt met de matchen die nu komen. Middlesbrough en Sheffield horen bij de betere ploegen in de reeks. Er zit niet veel verschil op met ons."

Al moet hij ook toegeven dat de promotie hen niet meer kan ontsnappen met 17 punten voorsprong op de derde. "Ik hoop dat de komende matchen een weerspiegeling zijn van ons seizoen. Ik wil vooral dat mijn spelers denken aan de match en niet aan wat erbij komt kijken. De focus bij de staf ligt hij het winnen van de wedstrijd, we hebben ze ook voorbereid zoals elke andere match. Die mindset is belangrijk."