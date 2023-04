Peter Verbeke slaat mea culpa: "Dat is mijn grootste ontgoocheling bij Anderlecht"

Peter Verbeke heeft er een woelige periode opzitten. Nu komt hij terug op zijn periode bij RSC Anderlecht.

"Achteraf bekeken, had ik nooit mogen aanvaarden om CEO te worden. Ik had sportief directeur moeten blijven", gaf Peter Verbeke toe bij Eleven Insiders.

En daarna ging hij nog verder door op de ontgoochelingen die hem te beurt vielen bij paars-wit de voorbije jaren.

© photonews

"Mijn grootste ontgoocheling? Dat is het vertrek van Vincent Kompany", is Verbeke heel erg duidelijk in zijn bewoordingen.

Toch is hij ook trots op wat hij allemaal heeft weten te bewerkstelligen bij RSC Anderlecht. En dat is volgens Verbeke heel wat.

Modernisering

Er werd ingezet op innovatie, data en technologie en volgens Verbeke zijn er heel wat dingen gemoderniseerd.

En dus toch wel wat pluimen op de eigen hoed, al was niet alles perfect. "Niet alles wordt door de media gezien."