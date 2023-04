Analist prijst Union-speler aan bij Belgische topclubs: "Hij zou zonder problemen bij Club Brugge meekunnen"

Het belooft weer een drukke transferzomer te worden. Vooral bij Union zullen ze weer hun scouting moeten aanspreken, want veel sterkhouders dreigen te vertrekken. Ook rond Christian Burgess is er nog geen zekerheid dat hij blijft.

Burgess gaat immers zijn laatste contractseizoen in bij Union en de club staat erom bekend dat ze niet de hoge lonen uitbetalen. Voor de 31-jarige verdediger is het de laatste kans om nog een slag te slaan en analist Nordin Jbari prijst hem alvast aan bij de grote clubs.

"Hij zou zonder problemen meekunnen bij Anderlecht, Club Brugge of Standard. Ze moeten wel met drie achteraan spelen", zegt Jbari in LDH. "Hij is een echte leider die het spel kan maken."

Een transfer naar een topcompetitie is volgens hem ook niet uitgesloten. "Engeland zal moeilijk worden voor hem gezien zijn gebrek aan snelheid, maar ik zie hem ook wel nog spelen in Frankrijk of Duitsland. In België zijn er maar weinig spelers die zo een defensie kunnen leiden én zo sterk zijn in de opbouw."