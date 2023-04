Noa Lang heeft beslist over toekomst en heeft grootse plannen

Eigenlijk had hij al afscheid genomen van de Jupiler Pro League, maar vorige zomer vond Noa Lang niet de transfer die hij wilde. De komende mercato wordt echter een andere zaak.

Lang heeft nog een contract tot 2025 bij Club Brugge, maar iedereen daar kent ook zijn wens om in één van de vijf grote competities te gaan spelen. Vorige zomer lukte dat niet, ondanks mooie statistieken. Deze zomer wil hij dat wel doen.

Klein probleempje echter, aangezien de cijfers van de linksbuiten dit seizoen niet echt indrukwekkend zijn. 10 goals en 4 assists in alle competities is niet slecht. Maar Lang heeft al beter gedaan. Ook hij deelde in de malaise die Club dit seizoen meemaakte.

Volgens de Franstalige dagbladen heeft de entourage van de speler bevestigd dat de 23-jarige aan het einde van het seizoen naar een van de vijf grote competities gaat. In de Engelse pers zijn Everton en Leeds de clubs die het vaakst ter sprake komen. De Toffees en de Peacocks zijn echter nog niet zeker van behoud. Milan ziet ook nog altijd iets in hem.