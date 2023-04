Riemer geeft update over twee belangrijke geblesseerden en heeft lof voor "ultieme professional"

Anderlecht staat alweer voor 'een match van de waarheid'. Tegen Westerlo moet er gewonnen worden en dan kunnen ze zelfs over de Kemphanen wippen. Dat zou al iets meer zekerheid geven indien Charleroi vanavond de zitting voor het BAS naar zich toe trekt.

Brian Riemer moet wel afwachten of hij kan rekenen op Islam Slimani, maar het ziet er goed uit. "Islam hielden we afgelopen weekend nog uit voorzorg aan de kant, maar hij heeft heel de week de trainingen meegedaan", aldus riemer. "We wachten morgen af, maar ik denk dat hij er zal bij zijn."

Ook Refaelov trainde weer mee. Voor Slimani komt er wel een belangrijke week aan, met ook nog de wedstrijd tegen AZ. Kan de 35-jarige Algerijn drie matchen op een week aan? "We proberen dat te balanceren. Welke matchen zijn beter voor Raman, welke voor Islam? We doseren. Dat hebben jullie ook al gezien in de andere Europese weken. Hij startte niet altijd."

Jan zit echt in dit project, hij doet alles om het te laten slagen

Wie wel altijd start: Jan Vertonghen. De verdediger miste nog geen minuut onder Riemer. "De ultieme professional!", was Riemer lyrisch. "De sprint load voor een verdediger is ook minder dan voor een aanvaller. Ik zeg altijd: hoe je leeft tussen je 18 en 27 voel je niet direct, maar wel als je 32-33 wordt. Jan wordt nu beloond voor alles wat hij goed deed in die tijd. Ik kan niet meer lof voor hem hebben."

Wat hij leerde tijdens zijn carrière geeft hij ook door aan de Anderlecht-jeugd. "Hij zit echt in dit project in. Hij werd ook nog niet geschorst de laatste jaren van zijn carrière. Hij is hier om dit project te doen slagen. Hij maakt Kyllian, Moussa en Zeno betere spelers. Ik heb zelf ervaren spelers meegemaakt die zich niets aantrokken van de jeugd. Jan is een voorbeeld!"