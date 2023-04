Van Bommel doet hele verhaal van gewapende overval uit de doeken: "Sinds plan om Mourinho te ontvoeren..."

Eind oktober van vorig jaar werd Antwerp-trainer Mark van Bommel geconfronteerd met een gewapende man die aan zijn auto stond net voor hij de parking van zijn appartement wou oprijden. In de Nederlandse podcast Cor Potcast deed hij nu het hele verhaal.

Van Bommel kon ontsnappen door razendsnel achteruit de parking af te rijden. "Bij de parkeergarage stond iemand met een pistool, wat hij wilde is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Hij wordt langer vastgehouden, dus het is wel serieus. Het ging zo snel dat ik niet eens in de gaten had dat ik achterwaarts reed."

"Ik maakte een bocht en aan de bestuurderskant kwam de overvaller naar boven. Ik stond vervolgens opeens aan de andere kant van de auto. Ik weet nog steeds niet hoe ik daar gekomen ben. Alsof het schuilen achter de auto voortkwam uit instinct, ik weet het niet… Het ging zo snel."

Een sterke reactie, die hij leerde in zijn tijd in Milaan. "Toen zei de teammanager: Mark, nooit op dezelfde manier naar huis rijden. Destijds lag er een plan om José Mourinho te ontvoeren, die net weg was bij Inter. Sindsdien heb ik er altijd op gelet."

"Het was een parkeergarage waarin niemand je ziet, er hangt geen camera. Ik zei altijd al tegen mijn vrouw: Dit vertrouw ik niet helemaal. Dus ik was altijd wel scherp. Op het moment dat het gebeurde kon ik de auto uit automatisme in de achteruit gooien.”

“Ik let nu nog meer op. Als ik thuiskom, kijk ik met het grote licht aan altijd even naar links en rechts."