Hein Vanhaezebrouck voor het duel met Union: "Dit is de sleutel voor de wedstrijd"

KAA Gent ontvangt Union. Voor beide ploegen is het een belangrijke wedstrijd met het oog op hun ambities.

Zo kan KAA Gent maar best winnen van Union om terug op een plaats voor play-off 1 te staan. Als Union wint, dan legt het extra druk op Genk dat zondag nog tegen Standard speelt.

De vorige 2 duels won Union. "Maar het verschil met nu is dat er nu enkele andere jongens aan de aftrap zullen staan. Zo is het toch een andere benadering", vertelde trainer Hein Vanhaezebrouck op een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd.

"Energie en drive zullen de sleutel zijn", ging Vanhaezebrouck verder. "En met de wedstrijd tegen West Ham hou ik nog geen rekening. Die is pas voor donderdag."