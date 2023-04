Noa Lang is heel duidelijk: "In een neppe voetbalwereld maakt dat haters jaloers"

Eigenlijk had hij al afscheid genomen van de Jupiler Pro League, maar vorige zomer vond Noa Lang niet de transfer die hij wilde. En wat wordt het deze zomer?

Noa Lang heeft nog een contract tot 2025 bij Club Brugge en dat beseft hij zelf ook maar al te goed. Maar toch.

Een vertrek deze zomer lijkt in de sterren geschreven. "Ik zou graag een overstap maken", is hij eerlijk in De Telegraaf.

"Als het een goede zaak is voor mij en voor Club Brugge? Dan sta ik zeker open voor een oversteek naar een andere competitie."

Zijn marktwaarde is hoog, zijn mogelijke transfersom dus zeker ook. En ondertussen wordt hij soms ook als onhandelbare bad boy omschreven.

Neppe voetbalwereld

"Ach, ik zeg gewoon altijd wat ik denk. In de neppe voetbalwereld zouden ze dat gewoon beter goed moeten vinden."

Maar dat is dus niet altijd zo: "Misschien maakt het de haters jaloers. Ik blijf mezelf en zal dat voor niemand veranderen."