Anderlecht krijgt heel gemotiveerde Westerlo-speler tegenover zich: "Hij is een fanatiek Club-supporter"

Vandaag staat er weer een duel op het programma dat cruciaal is voor het bereiken van play-off 2. Westerlo kan bij winst een grote stap zetten of bij verlies zelfs uit de top acht vallen. Dat laatste zal niet gebeuren als het aan Maxime De Cuyper ligt.

De revelatie bij de seizoensrevelatie is met acht doelpunten topschutter van de huidige kern. En hij heeft nog een appeltje te schillen met Anderlecht. Als geleende Club Brugge-speler zit de rivaliteit diep in hem gebakken.

“In de jeugd waren dat altijd dé wedstrijden: die wou je absoluut winnen. Ik weet nog dat we bij de U16 al kampioen waren en nog niet verloren hadden toen we op de laatste speeldag naar Anderlecht moesten. Uitgerekend toen pakte ik mijn eerste rode kaart, omdat ik te veel was uitgevlogen tegen een scheidsrechter die ons al de hele wedstrijd aan het kloten was", vertelt hij in De Zondag.

"Bovendien is mijn pa een fanatieke Clubsupporter. Ik was nog een klein manneke toen hij mij al meenam naar de wedstrijden, op zijn schoot, en ik die sfeer in het stadion meemaakte, die rivaliteit tussen de supporters. In mijn hoofdje ging toen al om: stel je voor dat ik ooit kan scoren tegen Anderlecht! Als kind droomde ik daarvan."