Brandon Mechele ziet duidelijk verschil tussen Parker en De Mil: "Dat misten we een beetje"

Club Brugge speelde een degelijke partij tegen Seraing en won met 2-0. Onder meer Brandon Mechele sprak zich uit over nieuwe coach Rik De Mil.

Club Brugge pakte tegen Seraing nog eens een 6 op 6 na de 0-3 overwinning van een week eerder tegen KV Mechelen. Een 6 op 6 in de competitie was namelijk al van oktober vorig jaar geleden.

Brandon Mechele is dan ook lovend over nieuwe coach Rik De Mil. "Er wordt duidelijk gecommuniceerd binnen de groep, van de staf naar de spelers toe. Dat misten we een beetje, die duidelijkheid. Je ziet dat het veel kan doen, het is alleen maar goed voor ons", zegt hij op de site van Club Brugge.

Strijd om de top vier

Club Brugge zit in een volle strijd met KAA Gent voor de top vier. Club trekt volgende week naar Westerlo en ontvangt op de laatste speeldag Eupen. Gent trekt dan weer naar Mechelen en ontvangt Oostende. En ondertussen speelt het nog Europees tegen West Ham.

Club moet meer punten pakken dan Gent om nog in de top vier te raken. "Je kan je niet voorstellen dat Club dat niet haalt. Dat zou een smet zijn op het seizoen en we moeten alles eraan doen om het te halen. Het is nu aan ons om zes op zes te halen. Dan zie ik ons de vierde plek pakken", zegt Mechele nog.