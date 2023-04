Wees niet bang, je mag fouten maken - Verwarring in het Lotto Park: "Is dat Massimo Bruno?"

RSC Anderlecht en Westerlo openden de voetbalzondag in de Jupiler Pro League. En dat zorgde voor een verwarrend moment.

Er was even verwarring in de commentaarscabine bij Eleven Sports tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en Westerlo.

Op een bepaald moment werd Vlaams zanger Metejoor in beeld gebracht vanuit het publiek in Anderlecht - Westerlo.

De Kempenzoon uit Duffel/Vosselaar kwam kijken naar de wedstrijd tussen paars-wit en de Kemphanen van Westerlo.

De commentator zag er even Massimo Bruno in, ex-speler van Anderlecht en nu actief bij Kortrijk. Maar Gert Verheyen kwam met de redding.

"Het is Metejoor, hoor. Of ik iets van showbizz weet? Dat toch wel. Ale, ik denk het toch", aldus Verheyen op televisie.

En het was wel degelijk Metejoor. Een aantal fans vroeg meteen om Bruno nooit nog te vergelijken met Joris van Rossem. Maar om het met "dit is wat mijn mama zei" te zeggen: "Wees niet bang, je mag fouten maken."