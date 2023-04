Franky Van der Elst laat zich uit over Genk-speler en Rode Duivels: "Dat vind ik gevaarlijk"

Racing Genk was een paar weken geleden boos op bondscoach Domenico Tedesco, omdat er geen spelers van Genk in de selectie zaten. Franky Van Der Elst heeft een duidelijke mening.

Om de zoveel jaren speelt KRC Genk eens mee om de titel en ook dit jaar zou het wel eens raak kunnen zijn.

Met dank aan Bryan Heynen, de stille kracht van de Limburgers. Hij laat steevast prima prestaties optekenen en dus is Van der Elst grote fan - lees er HIER nog eens meer over.

Rest de vraag: krijgt Heynen in juni wél zijn kans bij de Rode Duivels? Of moet hij daarvoor zo snel mogelijk naar het buitenland?

"Het is duidelijk dat je meer kans maakt als je in het buitenland speelt", ziet Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Topclub?

"Maar als je 26 bent, dan is het toch ook leuk om effectief te spelen. Ik zou nu niet een transfer naar eender waar maken met het idee international te kunnen worden."

"Zo'n transfer maken, dat vind ik gevaarlijk. Zoveel spelers vanuit België zijn er niet die meteen voor een topclub kunnen spelen."