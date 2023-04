Franky Van der Elst kristalhelder over titeldebat: "Speler als hem heb je nodig om iets te winnen"

Racing Genk gaat dit weekend tegen Standard zijn leidersplaats proberen te verdedigen of te verstevigen. De Limburgers zijn op zoek naar prijzen.

Om de zoveel jaren speelt KRC Genk eens mee om de titel en ook dit jaar zou het wel eens raak kunnen zijn.

Maar het is zeker nog niet binnen, want Union SG en ook Antwerp loeren zeker nog om de hoek in de play-offs.

Als het aan Franky Van der Elst ligt, dan kan het zeker nog wel allemaal. Maar dan hebben ze wel ook stille krachten nodig, zo klinkt het.

"Heynen is een goede speler", aldus The Fox bij Het Nieuwsblad. "Hij is iemand die altijd in de actie zit, een soort Lorre Staelens."

Nodig

"Ik denk dat iedereen hem wil in de ploeg wil. Bij Anderlecht of Club Brugge zou hij ook meedraaien en goals maken en assists geven."

"Zo'n stillel krachten heb je echt nodig als je iets wil winnen", is Franky Van der Elst wel heel erg duidelijk over Heynen.