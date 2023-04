Sterkhouder deze zomer weg bij Kortrijk? "Nu blij met behoud, rest volgt wel - makelaar zal wel aanbiedingen krijgen"

Faïz Selemani heeft al een paar keer voor opschudding gezorgd bij KV Kortrijk met een vertrekwens. En nu de redding verzekerd is?

"Wie me kent weet dat ik geen moeilijke jongen ben. Ik ben een goed mens die altijd het beste voor had voor KV Kortrijk, maar mijn omgeving heeft het me vaak niet gemakkelijk gemaakt."

"Ja, ik wou eerder hogerop, dat is toch wat iedereen wil. Het is tot hiertoe niet gebeurd. Dan is dat de gang van het leven. C’est la vie", gaf hij vorige week nog aan op de webstek van KV Kortrijk.

Photonews

Ondertussen zijn De Kerels wel zeker van de redding door een gelijkspel tegen KAS Eupen. En dus kan hij nu wél naar zijn toekomst kijken.

"Ik voel me goed bij deze club. Ik wou in de winter niet vertrekken omdat ik KV Kortrijk in eerste klasse wou houden en dat is nu gelukt. Of ik deze zomer dan wel vertrek? Wie weet", klinkt het nu in Het Nieuwsblad.

Geen zekerheid

"Ik weet dat je dat graag wil weten, maar ik kan je dat nu nog niet met zekerheid vertellen. Mijn makelaar zal sowieso weer enkele aanbiedingen krijgen en dan is het aan ons om samen te zitten. Op dit moment ben ik gewoon tevreden met het behoud, de rest is voor later."

De toekomst zal dus uitwijzen of we ook volgend seizoen Faïz Selemani nog op de Belgische voetbalvelden zien.